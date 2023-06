​Un defibrillatore per onorare la memoria. La Croce Gialla di Ancona ricorda Don Eugenio del Bello

ANCONA- Un defibrillatore per ricordare un volontario della Croce Gialla di Ancona ma anche un punto di riferimento per un intero quartiere. L’Associazione Libera Comunità in Cammino a 13 anni dalla scomparsa ricorda Don Eugenio del Bello figura storica proprio del quartiere degli Archi ma anche volontario della Croce Gialla e non a caso nella giornata di ieri alla Chiesa del Crocefisso è stato donato un defibrillatore proprio per ricordare la figura di Don Eugenio.

Il ricordo

Un maestro di vita, capace di comprendere e condividere la sofferenza degli ultimi, non con rassegnazione, ma facendosi interprete delle loro aspettative e della loro ansia di riscatto.

Molti a suo tempo lo hanno definito una sorta di anticonformista ma una cosa è certa in caso di bisogno e di necessità Don Eugenio era sempre presente al fianco degli ultimi. Un modello da seguire, una figura di primo piano amata e benvoluta da tutti che ha lasciato nel territorio un ricordo davvero speciale ma soprattutto un modello da seguire. Alla consegna del defibrillatore era presente Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla, alcuni volontari degli esponenti dell’associazione Libera Comunità in Cammino oltre a Mauro Tonino.