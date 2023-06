Montegranaro, forza un posto di blocco e fugge ma poi si presenta in caserma: «Non ho patente e assicurazione». Raffica di denunce

MONTEGRANARO - Forza un posto di blocco, riesce a fuggire dopo un inseguimento mozzafiato, ma poi a sopresa si presenta alla caserma dei carabinieri. «Non ho patente e assicurazione», prova a giustificarsi, ma la confessione non gli risparmia una raffica di multe e denunce.

L'episodio si è verificato nel centro cittadino di Montegranaro. Il denunciato, un 51enne alla guida di un'Alfa Rome, non ha rispettato l'alt imposto dai Carabinieri, invertendo la marcia e fuggendo rapidamente.

Nonostante i militari si siano messi all'inseguimento del veicolo, ha adottato una condotta pericolosa per gli altri utenti della strada, riuscendo così ad eludere così il controllo delle forze dell'ordine. Con sorpresa, però, dopo alcune ore l’uomo si è presentato spontaneamente presso il Comando dei Carabinieri di Montegranaro, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di essere fuggito poiché non era in possesso di patente di guida e di copertura assicurativa per il veicolo. É stato anche sanzionato amministrativamente per "inottemperanza all'alt di funzionari o agenti", "guida senza patente", "guida senza copertura assicurativa prescritta" e "circolazione contromano". L'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.