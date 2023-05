Porto Sant'Elpidio, sorvegliato per droga non si presenta in caserma: pregiudicato rimedia un'altra denuncia

PORTO SANT'ELPIDIO - I carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno denunciato una ragazzo del posto per non essersi presentato in caserma senza fornire alcuna motivazione.

Si tratta di un giovane classe 1996, domiciliato a Porto Sant'Elpidio, sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria dal lunedì al giovedì di ogni settimana per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Tuttavia, ha omesso di presentarsi presso il Comando di Porto Sant'Elpidio senza fornire alcuna valida giustificazione o autorizzazione, violando così le prescrizioni imposte dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia con un'ordinanza datata 18 gennaio 2023. L'Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dalla Stazione di Porto Sant'Elpidio che procede e che ha richiesto l'aggravamento del provvedimento.