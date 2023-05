Accende un fumogeno in curva: denunciato capo ultrà dell'Ancona, Daspo in arrivo

ANCONA - Accende un fumogeno allo stadio Del Conero durante la partita dell'11 maggio scorso tra Ancona e Lucchese: denunciato un 24enne tifoso dorico, Daspo in arrivo

Fabriano, sottrae alla società in concordato più di 100mila euro per pagare fatture fasulle emesse dai figli: liquidatore nei guai

La Digos di Ancona ha denunciato a piede libero, "un 24enne anconetano esponente di spicco del gruppo ultras Curva Nord Ancona - si legge in una nota -, ritenuto responsabile dell’accensione di un artifizio pirotecnico all’interno del settore di curva tifosi locali, con pericolo per l’incolumità dei presenti". Sono arrivati a lui, già conosciuto per eidosi analoghi, dopo le analisi dei filmati di videosoveglianza effettuate dalla Polizia Scientifica e dagli investigatori della Squadra Tifoserie della Digos. È stato inolte avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo), provvedimento di competenza del Questore di Ancona.