Brigadiere accoltellato alle spalle dopo aver riportato a casa un marocchino ubriaco

MONTEGRANARO - Stava facendo il suo lavoro a Montegranaro, Mario Iadonato. Garantire la sicurezza di tutti, mentre la città viveva una notte di festa. E’ finito su un letto d’ospedale, ferito da una coltellata alla schiena che è arrivata a lacerargli un polmone, per fortuna in maniera lieve. Dopo ore di grande apprensione, sta meglio. E’ stanco, ancora turbato, ma confortato dall’affetto della famiglia, dei colleghi dell’Arma e da una valanga di attestati di stima e amicizia. Un fatto di sangue che ha destato sgomento, quello di sabato sera, e fatto rimbalzare il nome di Montegranaro sulle cronache nazionali. Il brigadiere Il brigadiere capo della locale caserma dei carabinieri è stato accoltellato da un marocchino di 46 anni, B.B. le sue iniziali, regolarmente in Italia, già noto alle forze dell’ordine. Un gesto folle, immotivato, al culmine di un intervento di una pattuglia, per placare le intemperanze del nordafricano. Tutto inizia intorno alle 22.30, il magrebino crea scompiglio dentro e fuori da un bar di viale Zaccagnini, appena fuori dal centro. I militari vengono chiamati sul posto, accorrono, l’uomo continua a dare in escandescenze. Iadonato e il collega lo conoscono. Con pazienza, riescono a calmarlo. Lo fanno salire su una gazzella dell’Arma e lo portano in caserma, per l’identificazione. Poi lo rilasciano e lo riaccompagnano a casa, in via Fermana sud.