L'asfalto cede ancora: si apre una voragine in mezzo alla strada

MONTEGRANARO - Ci risiamo. Ancora crateri che si aprono in mezzo alle strade veregrensi. Nei giorni scorsi è toccato a via Alfieri, a due passi dal palasport. L’ennesima buca, di un diametro di circa un metro, proprio in mezzo alla sede stradale, causata verosimilmente da perdite d’acqua sottostanti come nelle altre decine di casi registrati negli ultimi anni in giro per la città. Da ultimo il caso di via Dolomiti, a Villa Luciani, dove il Comune sta intervenendo in questi giorni.