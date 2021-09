Addio Mario. Era l'ultimo figlio di Mattii, il mitico fondatore dell'ippodromo San Paolo

MONTEGIORGIO - Il 2021 è un anno davvero nero per la comunità montegiorgese che continua a registrare lutti di personaggi che ne hanno segnato la storia. Un’altra scomparsa a distanza di poco da quelle di Manfredo Gironacci della Melania e di Oscar Conti del ristorante Oscar & Amorina.



La vita

Si tratta di Mario Mattii, l’ultimo ancora in vita dei cinque figli di Dante, il fondatore dell’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, che ha cambiato la storia del territorio creando ribalta internazionale, lavoro e ricchezza per tante famiglie e intere generazioni di giovani. Mario avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 5 dicembre, ma una malattia che lo minava da qualche tempo, senza finora creargli grossi problemi, è degenerata nell’arco di 4 giorni e se lo è portato via. «Sembrava fosse andato tutto bene e stavamo per andare a prenderlo e riportarlo a casa. Invece ci hanno telefonato per dirci che era deceduto», le parole del figlio Salvatore. La vita di Mario Mattii non va solo associata al mondo dell’ippica e all’ippodromo San Paolo. Come medico radiologo ha lavorato nei più grandi ospedali d’Italia, ha anche insegnato in varie Università. E’ autore di oltre 10 pubblicazioni mediche e stanno arrivando alla famiglia le condoglianze da tutto il mondo medico oltre che da quello ippico. Ritiratosi dalla professione, da circa 12 anni era venuto a vivere a Piane di Montegiorgio vicino ai figli Salvatore e Alessia, circondato dal loro affetto e da quello dei nipoti che adorava e che lo adoravano. «E’ stato lucidissimo fino a Natale 2020 - racconta Salvatore -: giovedì scorso mi aveva raccontato di aver sognato il fratello Giovanni con il quale aveva parlato tutta la notte».



Il ricordo

«Come figlio - rimarca - lo ricorderò sempre come un padre straordinario, un uomo di spessore con il quale si discuteva di tutto, con un confronto decisamente arricchente. Ma l’insegnamento più grande che ci lascia è che l’amore deve essere sempre al primo posto, sopra ogni altra cosa». I funerali oggi alle ore 10.30 alla chiesa San Paolo a Piane di Montegiorgio.

