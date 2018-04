Un trattore la investe, donna cade a terra e batte la testa è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Una donna di 79 anni è stata investita da un trattore ed è finita a terra battendo la testa. L'incidente si è verificato in contrada Santa Lucia a Montegiorgio. Sulla dinamica stanno ora indagando i carabinieri di Montegiorigo intervenuti subito sul posto. L'allarme è stato immediato e sul luogo dell'incidente è subito arrivata una ambulanza di Monte San Pietrangeli. I soccorritoi hanno prestato le prime cure alla donna e chiesto l'intervento dell'eliambulanza che in pochi minuti è atterrata al campo sportivo di Montegiorgio dove ha caricato l'anziana e l'ha trasportata a Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma per fortuna non sembra correre pericoli di vita.