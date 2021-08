La media di Montefalcone non chiude: avanti con la pluriclasse, le lezioni per 13 studenti

MONTEFALCONE APPENNINO - È salva la pluriclasse della scuola media di Montefalcone Appennino. Il 15 settembre, in aula, ci saranno tutti e tredici gli studenti di prima, seconda e terza. Ma quella che potrebbe essere considerata una vittoria, per il sindaco Giorgio Grifonelli è «comunque una sconfitta».



«Non possiamo sempre raccomandarci per avere quello che ci spetta di diritto. C’è un governo che dice di voler far ripartire i borghi con lo sponsor del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma, se i ragazzi non possono frequentare la scuola, i plessi vengono chiusi e, chiudere un plesso montano, significa compromettere un’intera comunità», la denuncia del primo cittadino. Il problema è nato quando l’Ufficio scolastico regionale ha deciso che i quattro studenti che quest’anno frequenteranno la prima media, avrebbero dovuto farlo a Comunanza. La pluriclasse sarebbe stata, perciò, formata solo da nove alunni, tra seconda e terza.

Sul piede di guerra, i sindaci di Montefalcone e Smerillo (la scuola è consortile: la materna sta a Smerillo, elementari e medie a Montefalcone), hanno scritto all’Usr e al Ministero dell’istruzione. Un fitto scambio di mail, in cui i due Comuni hanno fatto valere le loro ragioni. Che riguardano la scuola, ma anche tutto un territorio, quello montano, che chiede di vedersi riconosciuti i servizi essenziali. Alla fine, l’hanno spuntata. I quattro studenti non dovranno spostarsi. Formalmente, risulteranno iscritti a Comunanza, ma frequenteranno a Montefalcone. Scongiurato, di conseguenza, per l’anno prossimo, il rischio che la pluriclasse scompaia. Con i quattro ragazzi dirottati a Comunanza e quelli di terza in uscita, infatti, sarebbero rimasti solo quelli di seconda che andranno in terza e il plesso sarebbe stato, a quel punto, chiuso. «Possiamo essere un punto di riferimento e accogliere altre persone, ma, se dobbiamo concentrare le energie per difendere la scuola, vanifichiamo tutto il resto», dice Grifonelli che, sulla questione, chiederà un incontro al ministro dell’Istruzione.



«Non è pensabile – prosegue il sindaco – che ci siano cittadini di serie a e b e che i plessi di montagna vengano bistrattati. Ci sono famiglie che hanno investito in questo territorio, per restare. Perciò, chiediamo coerenza. Non possiamo stare sempre a difendere un diritto sacrosanto com’è lo studio. Vogliamo davvero far rivivere i piccoli borghi? Allora, non dobbiamo spogliarli di quello che hanno».

