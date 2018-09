Violento frontale tra due auto: â€‹tre persone finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFALCONE – Incidente tra due auto, questa mattina poco prima delle 9, sulla statale 433 nel comune di Montefalcone Appennino. Una Fiat Panda, con a bordo un pensionato di 66 anni e sua moglie di 61 residenti ad Ortezzano, ha impattato con una Opel Astra che proveniva in direzione opposta guidata da una signora di origini romene residente a S. Vittoria in Matenano. La causa dell’incidente è ancora da accertare. Le tre persone coinvolte sono state accompagnate all’ospedale di Fermo, ma non sono in gravi condizioni.