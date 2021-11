Don Giordano fra calcio e parrocchia: segnare è un miracolo con lui in porta nella squadra dei preti

MONTEFALCONE APPENNINO - La sua passione per il calcio c’è da sempre. Ma interpretato in modo attivo, e non da semplice tifoso. Poi viste anche le sue caratteristiche fisiche, riguardo specialmente l’altezza di quasi un metro e novanta, il suo ruolo non poteva essere altro che il portiere e con lui tra i pali i giocatori della squadra avversaria non hanno vita facile nel far gol. Don Giordano De Angelis, dal 2016 parroco di Montefalcone Appennino, è il portiere della Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio, dedita a incontri di preghiera e sport, che prevedono partite con altre rappresentative con finalità di solidarietà e beneficenza.

La Seleçao raggruppa i migliori sacerdoti giocatori di calcio italiani e stranieri. Don Giordano, anche nel piccolo borgo dei Sibillini, si allena, sempre nel suo ruolo, facendo parte della squadra di calcetto di Montefalcone-Smerillo. Poi periodicamente, quando viene convocato, si unisce agli altri componenti della nazionale in occasione delle partite che si svolgono in varie località d’ Italia. Ultimamente ha partecipato a un raduno di tre giorni sempre di preghiera, meditazione e sport con tanto di allenamenti e relativa partita con l’asd Scarlino Calcio in Toscana per il torneo fair play, organizzata da Moreno Buccianti, presidente e allenatore della Seleçao, che ha voluto don Giordano come massimo difensore della squadra fin dal 2005. Una passione iniziata da piccolo ed esperienza anche in campionati di terza categoria, poi rinforzata negli anni del seminario sempre nel ruolo di portiere.

