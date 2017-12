Addio a Mario Antinori imprenditore e maestro del cappello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Si è spento all’età di 88 anni Mario Antinori, storico imprenditore del distretto del cappello. Nel 1967 aveva fondato l’azienda Graziella, una realtà imprenditoriale che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di quello che negli anni seguenti sarebbe diventato il distretto del cappello più importante d’Italia. Mario lascia tre figli e nove nipoti. Tra i figli anche Luigi Amedeo che dal 2004 ha preso in mano le redini dell’impresa di famiglia con la Complit e oggi con la Apunis, che gestisce marchi propri e in licenza, valorizzando la tradizione e le competenze trasmesse proprio dal padre. Mario era molto conosciuto e stimato per le sue doti morali, per l’affabilità e la cordialità che non faceva mai mancare nei suoi dialoghi quotidiani con ogni persona che incontrava, anche fosse stata la prima volta. Grande appassionato di caccia, Mario è stato apprezzato anche per il suo fattivo e concreto impegno nel sociale e per la generosità nei confronti del paese. Un uomo d’altri tempi dall’animo sincero, genuino e gentile e capace di fondare e guidare un’azienda pioniera del cappello. I funerali verranno celebrati domani alle ore 10 alla chiesa di S.Maria e S. Giorgio.