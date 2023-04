Ancona, messaggi minacciosi e appostamento sul terrazzo dell'ex: cartellino giallo allo stalker 55enne

ANCONA - Ammonimento del questore di Ancona ad un 55enne accusato di stalking. La denuncia era partita dalla ex compagna, di dieci anni più giovane, per gli atti persecutori messi in atto dall'uomo con cui aveva avuto relazione che aveva deciso di interrompere.

Dopo la decisione l'uomo ha cominciato a tempestarla di messaggi, alternando tentativi di riconciliazione a minacce e insulti. La donna, inoltre, aveva spesso la sensazione di essere pedinata ed aveva il sospetto che l'uomo si appostasse nei pressi della sua abitazione e dei luoghi da lei frequentati. Sospetto che è diventato certezza quando ha trovato sul terrazzo un cappello dell'ex compagno.Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso nei riguardi del responsabil, il provvedimento dell’Ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.