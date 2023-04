Ancona, auto dei carabinieri centrata in pieno da un furgone: un militare 38enne all'ospedale

ANCONA- Incidente questa mattina (1 aprile) ad Ancona intorno alle 8 all'incrocio tra via Giordano Bruno e Piazza Ugo Bassi. Coinvolta una macchina dei Carabinieri che, mentre era ferma, è stata centrata in pieno da un furgone che non è riuscito a frenare.

LEGGI ANCHE: Ancona, malore alla guida: va a sbattere contro un'auto parcheggiata. Spavento anche per una nonnina di 101 anni

I soccorsi

Ad avere la peggio un militare di 38 anni che è stato portato in condizioni non gravi all'ospedale di Torrette da parte della Croce Gialla. Nessun problema alla circolazione.