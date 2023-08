Michelle Hunziker, vacanza in yacht con Aurora Ramazzotti e Goffredo: «In paradiso con la famiglia»

Michelle Hunziker si è riunita con la figlia Aurora Ramazzotti e il genero Goffredo Cerza per trascorrere una giornata indimenticabile sullo yacht extra lusso dove potranno ammirare la bellezza del mare e fare tuffi incredibili.

Per la bellissima giornata che si prospetta, Michelle ha scelto un pantaloncino di jeans e una camicia in lino bianco, sbottonato sul petto, che mette in risalto il costume da bagno bianco, mentre la figlia Aurora ha optato per un completo rosa, con camicia in lino e pantaloncino corto in lino dello stesso colore e un cappello per proteggersi dal sole.

L'estate di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta trascorrendo la sua seconda estate da mamma single, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi nel gennaio 2022 e sembrerebbe essere al settimo cielo.

Tra giornate passate con le figlie e il nipotino Cesare e le serate a scatenarsi con le amiche, tra cui anche Ilary Blasi, al Billionaire, Michelle si sta godendo a pieno l'estate, mentre si ricarica per tornare a settembre, per una nuova stagione televisiva.