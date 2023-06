Montappone, il cappello dipinto di Maria Laura e Martina vince il concorso in memoria di Giuliano De Minicis

MONTAPPONE – Si è tenuta giovedì 8 giugno la premiazione degli studenti vincitori della terza edizione della borsa di studio sul tema: “L’arte del cappello. Il futuro s’intreccia con l’antico mestiere”. Il concorso di idee riservato agli alunni della classe terza della locale scuola secondaria di primo grado, promosso dal Comune di Montappone in collaborazione con il Museo del Cappello, prosegue anche quest’anno per ricordare la figura di Giuliano De Minicis a tre anni dalla sua scomparsa.

Concorso dedicato a Giuliano De Minicis

Un artista e comunicatore poliedrico, originario di Montappone, che ha dato tanto alla comunità e al distretto del cappello, ideando e promuovendo numerose iniziative.

Art Director della festa “Il Cappello di Paglia” che per anni è stata organizzata nel territorio comunale. Fondamentale il suo contributo per l’immagine e la promozione della “Fabbrica Pilota”, così per come la realizzazione del “Museo del Cappello”, per la collezione speciale “Marche tanto di cappello” e per la mostra permanente “Il Cappellaio Pazzo”, dei quali è stato ideatore e Art Director fino alla sua prematura scomparsa.



Tra i numerosi elaborati che sono pervenuti, sono stati scelti i due lavori ritenuti più meritevoli e aderenti al tema proposto. L’emozionante e partecipata cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Mauro Ferranti, gli assessori Mario Clementi e Isabella Pierucci, la dirigente scolastica Patrizia Tirabasso, le professoresse della scuola “Collodi” e Luca De Minicis dell’agenzia di comunicazione dmpconcept di Senigallia.

Al primo posto si sono classificate le studentesse Maria Laura Mennecozzi e Martina Luccerini della classe 3°c, con un video e un copricapo dipinto. Il secondo premio è stato riconosciuto a Vittorio Miti della classe 3°c, che ha prodotto una relazione sul valore sociale del cappello sulla sua visione del futuro. Pur non risultando tra i destinatari della borsa di studio, una particolare menzione di merito è stata attribuita a Riccardo Zagaglia della 3°c per il suo copricapo dedicato al viaggio ideale del cappello di paglia di Montappone intorno al mondo.



Durante la premiazione Luca de Minicis ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e il museo del Cappello di Montappone per questa bella e significativa iniziativa in ricordo del padre: «Ancora una volta, questo concorso di idee si è dimostrato una stimolante occasione d’incontro con dei giovani molto fantasiosi e creativi. I loro lavori, oltra a denotare grande freschezza e passione hanno centrato al meglio la suggestione contenuta nel tema, ovvero quella di saper coniugare l’arte dell’intreccio con una visione del lavoro perfettamente aderente alla cultura contemporanea e protesa al futuro».