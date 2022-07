LAPEDONA - Allarme in campagna per un incendio che ha lambito anche la strada e costretto i vigili del fuoco a effettuare un super lavoro per arginare le fiamme. Il fuoco si è propagato da alcune stoppie, i pompieri di Fermo sono arrivati con sei uomini, due autobotti e un mezzo 4x4. Problemi si sono verificati in tutta la zona anche perché il rogo è stato sostenuto da un forte vento da sud. Alla fine le fiamme sono state bloccate ai margini di una strada. Interessata un'area di circa 8mila metri quadrati.

L'intervento fa il paio con un'altra operazione che ha interessato invece il centro cittadino di Porto San Giorgio dove alcuni rami pericolanti avevano in sostanza costretto due anziani residenti in viale dei Pini a restare barricati in casa. I pompieri hanno segato i rami e messo in sicurezza tutta l'area. Viste le temperature elevate, gli stessi vigili del fuoco si raccomandano di fare la massima attenzione ed evitare comportamenti a rischio sul fronte dei roghi. Altri incendi si erano verificati nei giorni scorsi nelle colline di Falerone e in campagna fra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.