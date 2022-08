FERMO Non c’è l’attesa di tre anni fa, quando la novità del Jova Beach Party tenne banco per settimane. Quest’anno, del concertone raddoppiato sulla spiaggia di Casabianca, finora, s’è discusso più che altro per le proteste degli ambientalisti. I biglietti ancora in vendita sia per domani sia per sabato parlano di una curiosità scemata. Vuoi perché le date, quest’anno, sono il doppio. Vuoi perché, nell’estate del “liberi tutti”, di concertoni tra cui districarsi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Fatto sta che l’evento sembra meno sentito. Il piano sicurezza coordinato dalla Prefettura è passato in sordina. Come l’ingranaggio in moto ormai da giorni. Vero è che la strada è stata tracciata nel 2019 e che la buona riuscita della manifestazione, senza intoppi e codazzi polemici, ha spianato la via al bis. Anzi al tris. Ma più che altro è che non c’è più l’effetto novità, con annesse curiosità e attesa. Senza grossi clamori, quindi, la costa fermana si prepara all’evento di venerdì e sabato.



Il piano



Dopo il piano parcheggi per residenti e turisti, ieri il Comune ha diffuso orari e tragitti delle navette che faranno la spola con Lido di Fermo. Cinque le corse che, domani e sabato, collegheranno Fermo e Casabianca. All’andata, partiranno dal terminal “Dondero” alle 15, alle 16, alle 17, alle 18 e alle 19 e, passando per Capodarco, arriveranno sulla statale Adriatica. Le corse termineranno all’incrocio per Casabianca, rispettivamente, alle 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 e 19.25. Percorso inverso al ritorno, con i bus che partiranno dall’incrocio per Casabianca alle 23.50, 00.35 e 1.20 e che, sempre passando per Capodarco, arriveranno al terminal “Dondero” alle 00.10, 00.55 e 1.40. Previsti collegamenti anche con Porto San Giorgio. Dalle 11.30 alle 19, in concomitanza con gli arrivi dei treni, le navette arriveranno e partiranno da via Marche. Per il ritorno, i bus faranno avanti e indietro dalla fine del concerto alla partenza dell’ultimo treno. Il costo del biglietto, andata e ritorno, è di cinque euro. Info: 800.630715 - www.trasfer.eu - www.steat.it - www.comune.fermo.it.



Il video



Intanto, il protagonista della due-giorni fermana, il mattatore che da settimane fa litigare ambientalisti e Comune, con tanto di manifestazione contro l’evento sabato scorso, ricarica le batterie. L’altro ieri, Lorenzo Cherubini, il Jovanotti nazionale, ha pubblicato sui social un video per ricordare le date fermane, «due giornate mega, per un’esperienza diversa, nuova ma ancestrale, che ti fa scoprire qualcosa di te». Come tre anni fa, sulla spiaggia davanti all’hotel Royal, la musica attaccherà attorno alle 14. Un’ora più tardi, comincerà quella dal vivo. Ritmo no-stop fino alle 20, quando Jovanotti si metterà a fare il dj e arriveranno gli ospiti. Quello di domani Cherubini l’ha definito «una sorpresa ganzissima». E, visti i nomi che il cantautore romano ha portato finora sul palco – Renato Zero, Gianni Morandi, Fedez, Max Pezzali, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi e Checco Zalone, per fare qualche esempio –, c’è di che ben sperare.