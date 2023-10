FERMO - Palestre e nuovo centro aggregativo, il Comune di Fermo investe sulla costa. E lo fa sulla base di una convinzione che spiega molto chiaramente il sindaco del capoluogo Paolo Calcinaro. «Partiamo da un presupposto - dice il primo cittadino - dal punto di vista delle strutture aggregative i quartieri della costa sono carenti di servizi pubblici e spazi per la socialità. E quindi c’è un disegno nostro molto chiaro per dare un supporto alla qualità della vita lungo la fascia costiera. Qualche anno fa è stato realizzato il centro sociale a Lido di Fermo, ora continuiamo con gli investimenti». Il Comune si sta muovendo su tre grandi binari. Una palestra nuova tra Tre Archi e San Tommaso, un impianto sportivo a Marina Palmense e un centro polifunzionale a Casabianca.



Proprio a Casabianca proseguono a ritmo spedito i lavori per realizzare il nuovo impianto in via Pazzi, nella zona nord del quartiere. In questi giorni sono arrivate le strutture per le pareti. L’impianto sorgerà nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente, un impianto che viene realizzato con materiali innovativi. «Un’opera attesa e importante, una novità per Casabianca. Nascerà in questo quartiere un punto di socializzazione - le parole del Sindaco Paolo Calcinaro. Uno spazio che diventerà un punto di riferimento per diverse generazioni, dai bambini per i quali è stata pensata una palestrina, agli adulti che potranno avere a disposizione campi da bocce e sedi per associazioni». I lavori, diretti dall’architetto e progettista Luca Silenzi e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, vengono eseguiti dal raggruppamento di imprese formato da Ediltres di Monsampolo del Tronto, Ecosinergy di San Benedetto del Tronto e segheria Alto Tenna di Amandola. Lo spazio polivalente sarà disponibile anche per iniziative pubbliche al coperto e viene realizzato in modo che l’edificio possa rispettare criteri di minimo impatto ambientale e massimo efficientemento delle risorse utilizzate. Non solo. «Seguiranno dei parcheggi appena a nord con il convenzionamento di un ulteriore struttura privata che ci sarà da qui a breve», spiega Calcinaro.

Palestra a San Tommaso e Lido Tre Archi

Lavori in dirittura d’arrivo per la palestra tra San Tommaso e Lido Tre Archi. Il progetto sta andando in porto e sarà un punto di riferimento anche territoriale, di associazioni sportive nel settore delle arti marziali la città ne ha molte, judo, karate, kung fu, oltre alla storica boxe ed al kickboxing. «Anni fa abbiamo pensato di costruire un impianto su misura per queste realtà, non “anche per loro”. Ora ci siamo. Anni fa in quel pezzo di terra non c’era nulla ed ora sta prendendo forma un centro sportivo polivalente a disposizione di tutti», aveva spiegato giorni fa il primo cittadino. La nuova palestra si sta realizzando sul versante est dell’area antistante il lungomare. Nel progetto è stata realizzata anche un’area fitness ed è prevista una parete da dedicare all’arrampicata sportiva. Sport di contatto come cuore dell’impianto, quindi, ma anche una polivalenza che permetterà di aprirsi ad altre discipline. Sul versante opposto del territorio comunale, intanto, sono partiti a Marina Palmense anche i lavori per un’altra nuova palestra, finanziata con fondi Pnrr per 1,7 milioni di euro. Due progetti, stessa volontà di riqualificare spazi e favorire l’aggregazione puntando sullo sport. In mezzo Casabianca con il suo nuovo impianto polifunzionale e aggregativo.