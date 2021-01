Qualcuno gli ha occupato la casa vacanza: torna e trova mezz'etto di cocaina e l'eroina

FERMO - Qualcuno gli ha occupato la casa vacanza: torna e trova mezz'etto di cocaina. E' accaduto a Casabianca di Fermo.

A notare movimenti strani un cittadino residente nel Maceratese, ma proprietario di un appartamento nella costa fermana che adopera in genere d’estate. L’uomo si era accorto dell’intrusione di ignoti nella sua abitazione, dove era stato nascosto un borsello. Segnalato l’episodio alla Questura, una volante della polizia è intervenuta, prelevando la borsa con dentro involucri già confezionati e pronti allo spaccio, altri invece ancora da tagliare. Totalmente erano dosi già pronte per 6 grammi di cocaina, altri 42 grammi non ancora suddivisi e 6 grammi di eroina.

