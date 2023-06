Non si fermano all'alt, scatta l'inseguimento a Porto San Giorgio. Denunciate tre persone, al volante senza patente

PORTO SAN GIORGIO - Non si sono fermati all'alt. Anzi, hanno accelerato. Inseguimento da film, ieri notte, per le strade di Porto San Giorgio. La Mercedes Classe C in fuga aveva a bordo tre cittadini extracomunitari. Al volante un un tunisino di 26 anni, senza patente, già noto alle forze dell'ordine. Poi, ci si è messa anche la madre della convivente del tunisino: si è piazzata davanti all'auto dei militari per far dileguare l'auto

Mazza da baseball ed estintore

Il mezzo è stato poi ritrovato, poco dopo, con all'interno una mazza da baseball e un estintore poi risultato rubato da un supermercato. La stessa donna si è poi presentata dai carabinieri di Porto San Giorgio con l'idea di denunciare il furto dell'auto ma è stata ovviamente riconosciuta. Al momento è stata presentata una denuncia in stato di libertà dei tre extracomunitari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, simulazione di reato e guida senza patente con reiterazione.