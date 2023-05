CIVITANOVA - Bloccato a bordo di una moto rubata e senza patente, denunciato un 40enne. Un 30enne, anche lui in sella a una moto, scappa buttando delle dosi di hashish a terra; un giovanissimo, poco più che ventenne girava a bordo di un’auto con droga e un coltello a serramanico sotto la cinta dei pantaloni.

Tutti e tre, nel fine settimana appena trascorso, sono stati denunciati a vario titolo, mentre in totale sono state identificate 346 persone e controllati 211 veicoli. È questo, dunque, il bilancio dell’attività di controllo eseguita dalla polizia nei giorni 5, 6 e 7 maggio scorsi con l’impiego anche di unità del Reparto prevenzione crimine e unità cinofile. Si è trattato di un’attività di prevenzione svolta nel centro storico e nelle zone circostanti anche attraverso posti di controllo nelle vie di accesso e uscita dalla città.

L'attenzione



Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di aggregazione giovanile, alle aree verdi della città, alla stazione ferroviaria e le aree ritenute più a rischio. È stato così che nel pomeriggio di venerdì scorso i poliziotti hanno intercettato una moto rubata nel Fermano. Alla vista dell’auto della polizia e dopo che gli era stato intimato l’Alt, il centauro ha tentato di scappare imboccando però una via chiusa, ha gettato la moto a terra ed è stato fermato e identificato: si tratta di un 40enne di origini pugliesi residente in città, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Addosso aveva un piccolo frammento di hashish e per questo è stato segnalato in prefettura quale assuntore. Dai successivi controlli è emerso che nel 2019 gli era stata revocata la patente, perciò è stato denunciato sia per ricettazione sia per guida senza patente, mentre la moto è stata riconsegnata al proprietario.

L'accelerazione

Lo stesso pomeriggio i poliziotti della Volante hanno notato una moto che ha accelerato di colpo, ne è nato un breve inseguimento nel corso del quale il motociclista ha lanciato a terra quattro involucri che sono stati poi recuperati e sequestrati contenenti hashish. Bloccato, il centauro è stato identificato: è un 30enne residente in città.

Addosso aveva un involucro contenente hashish dello stesso tipo di quello lanciato poco prima a terra, ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale perché non si è fermato all’Alt e per le infrazioni al codice della strada tra cui il non essersi fermato all’Alt imposto dagli operanti e l’essere in possesso di patente di guida non idonea alla guida di quella moto perché di cilindrata superiore a quanto consentito con la propria patente.



Nel corso di un controllo ad un’auto con a bordo due giovani di 21 e 22 anni, entrambi residenti a Civitanova, uno dei due aveva con sé diversi frammenti di hashish e un coltello a serramanico nascosto sotto la cinta dei pantaloni. È stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.