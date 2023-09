MACERATA Fugge all’Alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento: era ubriaco e senza patente, denunciato un 25enne di Treia. È successo la notte del primo settembre quando i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata stavano effettuando controlli su strada a Pollenza in via Nazionale. Un militare della pattuglia aveva imposto l’Alt a un automobilista ma questo, anziché fermarsi è fuggito.



L’inseguimento



Era quindi scattato un inseguimento concluso poco dopo con i militari che sono riusciti a bloccare il fuggitivo. Alla guida c’era un 25enne di Treia, in evidente stato di alterazione psicofisica, che è stato sottoposto alla prova dell’etilometro. L’accertamento ha dato esito positivo e il 25enne è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,30 grammi per litro, quasi il triplo rispetto alla soglia limite. Non solo. Al momento del ritiro della patente, i militari hanno appurato che gli era già stata revocata, dunque oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, il giovane è stato sanzionato per guida con patente revocata e per l’inottemperanza all’Alt imposto dai militari. In quella stessa notte a Macerata i militari hanno identificato un 26enne di Appignano, già noto alle forze dell’ordine, accertando che il giovane era gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Macerata.



Il divieto



Il 26enne, nonostante il divieto, era tornato nel capoluogo, pertanto, all’esito dei controlli svolti, è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’inottemperanza al provvedimento ed è stato allontanato dalla città. A Montecassiano, invece i carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi di Montefano, hanno rintracciato e arrestato un marocchino di 51 anni. L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, poiché condannato alla pena complessiva di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione. L’extracomunitario, responsabile di violazioni della legge sui diritti d’autore, di svariati furti, diverse ricettazioni e truffe, commessi dal 2010 al 2017 in diverse città d’Italia, è stato rintracciato a Montecassiano e condotto in carcere a Fermo.