Ignora l’alt degli agenti e scappa in moto: non aveva mai preso la patente

TOLENTINO - All’alt della pattuglia della polizia locale, finge di fermarsi per poi ridare gas e fuggire in mezzo al traffico cittadino. Forse pensava di averla fatta franca un motociclista trentunenne tolentinate, che un paio di mesi fa si era dileguato tra le strade cittadine, ma le indagini degli agenti hanno dato i loro frutti, permettendo di identificare il giovane in sella alla moto: per lui sono scattate la denuncia all’autorità giudiziaria e una multa per oltre cinquemila euro.Secondo quanto accertato dalla polizia locale, è emerso, infatti che il giovane motociclista non ha mai conseguito la patente di guida; inoltre la moto è risultata sprovvista di assicurazione e non era stata sottoposta alle periodiche revisioni previste dal codice della strada.Inoltre, una volta individuato, il trasgressore, avrebbe rilasciato agli agenti false dichiarazioni; di qui la denuncia alla magistratura.