Brucia l’alt e scappa a tutta velocità: inseguito per 10 km, poi si schianta

OSIMO - Un inseguimento da film lungo la Valmusone per oltre 10 km, ma alla fine i vigili urbani di Osimo, aiutati da quelli di Castelfidardo e dai carabinieri, sono riusciti a fermare un osimano in fuga con la sua Citroen C3 senza patente e assicurazione. La rincorsa da brividi è avvenuta mercoledì in tardo pomeriggio, verso le 18, quando una pattuglia della polizia locale di Osimo si trovava in via Jesi a Padiglione per dei normali controlli col police control.La strumentazione ha segnalato agli agenti un veicolo privo di assicurazione e revisione e così gli uomini del comandante Graziano Galassi hanno intimato all’automobilista di fermarsi. L’uomo ha accelerato e si è messo a zigzagare nel traffico che si stava intensificando nell’ora di punta per via dell’uscita dal lavoro. Gli agenti non hanno desistito e sono partiti all’inseguimento dell’uomo costretti a raggiungere addirittura i 130 km/h attraversando Padiglione e Campocavallo e mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti con manovre spericolate e sorpassi perfino in curve senza visuale.Considerando che la Citroen C3 in fuga si stava dirigendo verso Castelfidardo la polizia locale ha informato la centrale operativa, che ha dato il consenso a proseguire anche fuori territorio comunale coordinandosi con le centrali della polizia locale e dei carabinieri fidardensi. Le rispettive pattuglie sono arrivate nella zona seguendo le indicazioni via radio della polizia locale di Osimo per tentare di formare un posto di blocco.Alla fine non è stato neanche necessario perché il fuggitivo, lungo la provinciale all’altezza del bivio per Cerretano, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muretto rendendo la sua C3 inutilizzabile. A quel punto, mentre vigili urbani e carabinieri di Castelfidardo stavano arrivando sul posto, il conducente è stato fermato ed identificato dagli agenti di Osimo. Si tratta di un osimano di 32 anni con precedenti penali, che si era dato alla fuga perché stava guidando con patente sospesa, mentre il veicolo oltre ad essere privo di assicurazione e revisione non poteva circolare perché era stato già sottoposto a sequestro.L’auto è stata di nuovo sequestrata ai fini della confisca dalla polizia municipale di Castelfidardo che si è occupata di rilevare lo schianto sul muretto. Il conducente è stato condotto al comando di Osimo dove, dopo un confronto con la prefettura, la polizia locale gli ha verbalizzato una sanzione amministrativa di 8.395 euro per le svariate infrazioni commesse e lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.