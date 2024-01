Prima l'incidente, poi il controllo a Pedaso: aveva un tasso alcolemico di 1,40. Scatta la denuncia e il fermo dell'auto

PEDASO - I carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Fermo hanno deferito un uomo di Cupra Marittima per reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo averlo controllato in seguito a un incidente stradale avvenuto nel comune di Pedaso lungo la S.S. 16 Adriatica.

Veicolo in stato di fermo

L'uomo è stato fermato dai militari durante i controlli di routine sul territorio e, successivamente agli accertamenti, è stato rilevato un tasso alcolemico di 1.40 g/l nelle due prove effettuate. Di conseguenza, è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo