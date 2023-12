FERMO Boom di presenze nel ponte dell’Immacolata nei musei di Fermo. Hanno suscitato da subito un alto interesse di pubblico le mostre che Fermo dedica a due grandi pittori del Novecento: Antonio Ligabue e Giuseppe Pende. “Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia” e “Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione” sono le due esposizioni inaugurate lo scorso 5 dicembre a Palazzo dei Priori, che hanno già registrato oltre 700 visitatori nel ponte dell’Immacolata, ben oltre il doppio rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza di continuare nella produzione di eventi di spessore e alto valore artistico. Nelle sale di Palazzo dei Priori, oltre 80 opere presentano i due geniali artisti. Non solo.

La card

Ai Musei di Fermo è arrivata una bella novità: la Card Residenti Città di Fermo. Permette l’accesso a tutti i musei e mostre temporanee del polo museale della Città di Fermo con ingresso illimitato e lo sconto del 10% su bookshop e visite guidate. Della validità di un anno, ha il costo intero di 8 euro e ridotto di 5 euro (età 14/25 anni, soci Fai, Touring, Italia Nostra). La Card Residenti è disponibile in tutte le biglietteria del circuito museale e può diventare anche un simpatico regalo di Natale. In questi giorni sono state vendute circa già un cinquantina di Card. «Siamo veramente molto felici di questi primi numeri che attestano il gradimento per un evento culturale che ha subito riscosso apprezzamento - sottolinea l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei – i presupposti si erano già visti nel giorno dell’inaugurazione con tanta attesa e tanta partecipazione, segno del fatto che proposte di tale portata sono la dimostrazione della voglia di cultura. Siamo solo all’inizio e questi scrigni di bellezza potranno essere ammirati fino a maggio. Inoltre risulta già essere molto gradita la card per i residenti fermani che potranno così avere l’occasione di fruire dei musei cittadini grazie a questa opportunità da cogliere subito».

Ingressi raddoppiati

Anche per il sindaco Paolo Calcinaro «i numeri parlano da soli. Più di 700 ingressi, cifra più che raddoppiata rispetto a quella dei quattro giorni dello scorso anno, a conferma dell’importanza che poniamo sull’investimento nei confronti di eventi di portata nazionale, come queste due mostre, consolidando sempre più Fermo come città di cultura e come punto di riferimento nel periodo natalizio. Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore valorizzazione e conoscenza del patrimonio cittadino va anche la speciale card musei per i residenti». La mostra di Antonio Ligabue, curata da Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua, propone oltre 40 opere, di cui il quadro immagine della mostra (“Vedova nera”) che non è esposto dal 2015 e due inedite (“Volpino” e “Aratura con buoi”). Altrettante opere presentano l’arte di Giuseppe Pende, pittore sospeso tra innovazione e tradizione, spesso in fuga verso l’immaginario. La mostra è curata da Vittorio Sgarbi.