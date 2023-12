FERMO Una struttura nuova, funzionale, uno spazio grande, atteso e necessario che ha preso forma, ora disponibile per il quartiere e la città. Taglio del nastro in contrada San Martino a Caldarette Ete per il nuovo centro polifunzionale. Struttura che sarà un punto di riferimento per il Centro Sociale Caldarette Ete, sempre molto attivo e dinamico con tante iniziative e progetti e per la Scuola Ponte Ete, a supporto delle tante attività didattiche quotidiane. Un’inaugurazione che suggella il compimento di un lavoro che ha portato alla realizzazione del nuovo Centro, poco più di 300 metri quadrati, che sarà polivalente e quindi funzionale a diverse attività, da quelle aggregative e sociali a quelle sportive.

Lo spazio

«Uno spazio per l’intero quartiere, per il Centro Sociale e per la Scuola. Nel novero delle azioni e degli investimenti dell’amministrazione comunale a beneficio dei quartieri cittadini, anche questo Centro polifunzionale a Caldarette potrà rappresentare un importante punto di riferimento, di aggregazione e di ritrovo, per iniziative di carattere sociale, sportivo e luogo in cui anche la locale scuola potrà esprimere le proprie attività quotidiane, in considerazione della sua storica e consolidata organizzazione didattica ed educativa», ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro. Presenti anche gli assessori Mirco Giampieri, Maria Antonietta Di Felice, Alberto Scarfini, Micol Lanzidei ed il consigliere comunale Luigi Acito.

A benedire la struttura il parroco Don Pietro Orazi. Scoperte anche le targhe apposte all’ingresso ed all’interno. Parole di gratitudine, a conferma dell’impegno che il Centro Sociale Caldarette Ete metterà come sempre e come storicamente fa nelle sue attività con grande coinvolgimento, sono state espresse dalla Presidente Rosella Gallucci, alla quale il Priore della Contrada Castello Giorgio Prugnoletti ha fatto omaggio di un dono. Presenti anche le insegnanti della Scuola Infanzia e Primaria Ponte Ete.

Il ringraziamento

«Un lavoro seguito e coordinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, con il Dirigente Alessandro Paccapelo e con l’ing. Marco Iuvalè, con la collaborazione di ditte e progettisti. Un ringraziamento a tutti per il lavoro e l’impegno nel dare al quartiere un struttura funzionale e utile, vocata alla socialità con spazi adeguati e ampi – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani.

«Un nuovo centro polifunzionale che in un quartiere è luogo di aggregazione e di socializzazione veramente importante, a dimostrazione di quanto come Amministrazione ci siamo sempre posti», ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri. «Trattandosi di uno spazio polifunzionale anche questo Centro potrà ospitare attività sportive. Una struttura al servizio del quartiere e della città con tante possibilità di impiego», ha detto l’assessore Alberto Scarfini.