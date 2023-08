Palio di Siena, l'Oca torna alla vittoria dopo 10 anni: l'esultanza di Gianna Nannini

Palio di Siena, dopo 10 anni la contrda dell'Oca torna alla vittoria. Zio Frac, un baio di 8 anni, è arrivato al bandierino della mossa in piazza del Campo senza il fantino, Carlo Sanna detto Brigante, caduto alla curva di San Martino al terzo giro. Le contrade in gara oggi per la conquista del drappellone del Palio dell'Assunta 2023 disegnato in stile pop dall'artista Marco Lodola erano Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice.

Le tre contrade rimanenti, ovvero Tartuca, Chiocciola e Giraffa erano state sorteggiate lo scorso 9 luglio. Favorite erano considerate Pantera, Aquila, Giraffa, Oca e Drago potendo contare sui cavalli più forti e i fantini più esperti.

L'ultima vittoria dell'Oca risaliva a 10 anni fa (2 luglio 2013). La vittoria dell'Oca, che era una delle Contrade favorite fin dalla vigilia insieme a Giraffa e Aquila, è arrivata dopo quattro allineamenti (provocati dalla presenza di tre coppie di Contrade rivali tra loro) e una mossa non valida. Per l'Oca si tratta della 66esima vittoria nella storia del Palio. Nonostante la caduta che non gli ha permesso di completare il terzo giro della pista in piazza del Campo, il fantino Carlo Sanna, nato a Oristano nel 1989, ha conseguito comunque la sua seconda vittoria su 15 Palii.

La precedente vittoria di Sanna risale al 2 agosto 2017 con l'Onda. Immediatamente dopo l'arrivo trionfale del cavallo Zio Frac - ha corso in totale quattro Palii e ne ha vinti due, con la precedente vittoria che risale al 2 luglio 2022 per la Contrada del Drago, montato da Giovanni Atzeni detto Tittia - è scoppiata la festa dell'Oca, con i contradaioli che hanno invaso la pista di tufo dalla gioia.

Tittia lo scorso 2 luglio ha conseguito la quinta vittoria consecutiva al Palio di Siena, un vero e proprio record nella storia della corsa senese, facendo trionfare la Contrada della Selva. Nella caduta, il fantino non ha riportato conseguenze gravi.

Il cavallo della Giraffa, Abbasantesa, una femmina baio di 7 anni, ha riportato invece un infortunio ed è stato «prontamente trasportato alla clinica veterinaria Il Ceppo per accertamenti diagnostici e gli interventi che si riterranno necessari», come ha reso noto il Comune senese. Vittima di un infortunio anche il cavallo Antine Day, il castrone sauro di 7 anni andato in sorte alla Contrada dell'Istrice, che ugualmente è stato trasportato alla clinica veterinaria