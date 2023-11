Fermo, promozione in Questura per Sandro Serroni e Gaetano Ramini

FERMO Una doppia promozione in Questura fa tornare alla mente un episodio che aveva seminato il panico a Fermo. La promozione per merito stradordinaio è per il dirigente dell'Ufficio Volanti della Questura, Sandro Serroni, e il suo vice, Gaetano Ramini.che nell'ottobre di quattro anni fa avevano dovuto fronteggiare l'allarme relativo al nigeriano Osagie Halvebhose, oggi 42 anni, che, armato di una roncola, aveva seminato il panico nella zona di viale Trento, alla fine arrestato per tentato omicidio.

L'uomo urlava frasi incomprensibili minacciando passanti e automobilisti in transito.

Lungo viale Trento si era poi spostato verso Liceo scientifico e Ragioneria con gli studenti (era l'ora di uscita) costretti a rientrare in tutto fretta in classe, con alcuni ragazzi rimasti contusi nella ressa creatasi per il rientro. Insomma, un allarme in piena regola. L'operazione di polizia era stata coordinata da Serroni che, avvistato poi il nigeriano nelle campagne della vicina contrada Reputolo, è andato sul posto con Ramini, finendo alla fine per intercettare il fuggitivo tra la Statale e Lido di Fermo.

I due sono quindi scesi con il bigeriano in fuga, fermatosi poi davanti al bar “Lumiere”, in quel momento era pieno di avventori. Per bloccarlo Serroni si è messo fra il nigeriano e i clienti, mentre il nigeriano si è avventato contro i poliziotti cercando di colpirli con il machete. Alla fine Serroni e Ramini sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. La proposta della promozione per merito straordinario è del questore Luigi Di Clemente e ora il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali dato l'ok, con Serroni e Ramini che accedono quindi al grado superiore.