FERMO Anche se manca ancora poco meno di un mese all’inizio meteorologico dell’inverno, una sua zampata anticipata è già arrivata ieri con il forte abbassamento delle temperature e l’apparizione della prima neve nell’area dei Sibillini, fino a quote di media collina. Per il momento solo un assaggio, visto che nei paesi in posizione più elevata come Montefalcone Appennino, Smerillo e Montefortino ha raggiunto uno spessore di pochi centimetri.

E’ caduta a tratti, durante la giornata, alternando momenti di schiarite. Chiaramente nessun problema per la circolazione né per il normale svolgimento delle attività, a cominciare dalle scuole laddove sono aperte di sabato. Quindi più uno spettacolo, sempre affascinante, da godersi, nel vedere la catena dei Sibillini e le colline vestite di bianco. Ma neve sempre benvenuta soprattutto per alimentare le falde acquifere, quindi poter scongiurare più possibile le carenze idriche che si vivono nelle altre stagioni. Nessuna preoccupazione dunque da parte dei sindaci e dei comuni della zona montana, sempre pronti e attrezzati con ogni mezzo, proprio o in appalto, per far fronte a nevicate improvvise di una certa entità.



Gli obblighi



Da ricordare poi che dallo scorso 15 novembre è scattato l’obbligo di avere montati sui mezzi di trasporto pneumatici da neve o possedere catene a bordo del veicolo. Rimane sempre pungente il freddo a causa delle correnti fredde provenienti dal nord Europa che hanno accompagnato una perturbazione. Temperature gelide portate dal vento di tramontana che si è fatto sentire in modo piuttosto marcato lungo la costa, con un mare molto mosso. Anche nella fascia costiera, nella giornata di ieri, periodi di grandine mista a neve, alternati ad altri di solo vento.

Specialmente nell’area montana, collinare, ma anche della pianura, ora scatta l’attenzione per possibili gelate notturne, sempre pericolose per chi è al volante. Quindi gli stessi sindaci, anche attraverso i canali social, hanno raccomandato di avere molta prudenza a chi si fosse messo in auto durante la notte e di primo mattino. Infatti la leggera coltre nevosa, una volta ghiacciata, può risultare molto pericolosa per la stabilità del veicolo, anche con eventuali pneumatici termici.