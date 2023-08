Aspettando il Palio: tra colori e fascino, il corteo storico regala sempre emozioni profonde

FERMO - Per la corsa al Palio mancano solo poche ore. Suggestivo come sempre questa sera il corteo storico in notturna, ancora in corso di svolgimento. Al centro della prima scena alfieri, musici, il capitano della Rocca e i Morlacchi che sono andati a prendere le Magistrature in piazza del Popolo, dopodiché si è formato un piccolo corteo sino a San Zenone per permettere ai Priori di riunirsi con le rispettive contrade e di ricevere la benedizione di fra Andrea. Ha preso così vita il corteo grande che giunge fino in Duomo per la consegna dei doni all'Assunta. Dopo la cerimonia il corteo si formerà nuovamente per raggiungere il palazzo comunale per l'estrazione delle batterie. Circa 1200 i figuranti impegnati nella rievocazione.