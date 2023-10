«Basta bombe su Gaza». Oltre mille persone al corteo pro Palestina, traffico in tilt

PADOVA - Palestina libera, Netanyahu assassino. Questo urlavano i manifestanti questa sera, 27 ottobre, a Padova. Oltre mille persone sono arrivate da tutto il Nordest per chiedere la fine della guerra e dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Il corteo è stato organizzato dai centri sociali e hanno aderito anche Adl Cobas, Rifondazione comunista e Coalizione civica.

Imponente il numero di forze dell'ordine schierate per l'occasione, oltre 100 agenti e carabinieri in divisa e in borghese hanno seguito i manifestanti, partiti dal piazzale della stazione e arrivati nel cuore del centro storico di Padova, piazza dei Frutti.