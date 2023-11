Corteo e occupazione della facoltà di Filosofia a Macerata: «L'università esca dal progetto Trust»

MACERATA - Si è concluso con l'occupazione della facoltà di Filosofia il corteo di oggi (giovedì 16 novembre) a Macerata. «Come studenti non accettiamo più la finta equidistanza delle nostre istituzioni rispetto alla situazione in medio oriente. Di fronte a quello che sta accadendo a Gaza - si legge in una nota del Collettivo studentesco Depangher - . Rispondendo all'appello lanciato dai GiovaniPalestinesi e dall'università di Birzeit occupiamo questo spazio per chiedere l'uscita immediata della nostra università dal progetto Trust che vede coinvolto l'istituto israeliano "Ono Academic College"».