​Fermo, tentata rapina in pizzeria: tre arresti e si tratta di giovanissimi. Le indagini serrate fanno centro

FERMO- Le indagini serrate da parte della squadra mobile di Fermo hanno fatto centro. Per la tentata rapina messa in atto sabato pomeriggio (5 agosto) ai danni di una pizzeria fermana sono stati arrestati due uomini e una donna, di età compresa tra 25 e 18 anni, che dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.

LEGGI ANCHE: Civitanova, aggredito con uno spray al peperoncino e malmenato: la sua "colpa" era quella di essersi fermato a fare stretching

La vicenda

Nello specifico uno dei tre soggetti, con volto coperto ed armato di coltello, aveva fatto accesso all’interno della pizzeria pronto a compiere la rapina.

La titolare della pizzeria, rimasta lucida, è riuscita a mettere in fuga il ragazzo costringendolo a salire sull'auto (con targa coperta) dove lo attendevano i due complici. Grazie alle segnalazioni e alle ricerche, poco dopo l'auto è stata rintracciata all'interno del parcheggio di un centro commerciale. All'arrivo dei tre è scattato l'intervento della polizia che ha trovato anche il coltello dopo perquisizione. Uno dei due ragazzi, un cittadino fermano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere. Nei confronti degli altri due componenti della banda, un giovane fermano di 22 anni già gravato da precedenti di polizia e una ragazza residente nel maceratese di 18 anni incensurata, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per tutti anche un fogli di via da Fermo per la durata di un anno.