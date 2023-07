FERMO - Imprenditrice dell’anno ed eccellenza del territorio: saranno premiate due donne, il prossimo 4 settembre, nel nome di Rosanna Santarelli, imprenditrice 62enne scomparsa la scorsa primavera. E proprio a lei è intitolato il “Premio Donna Rosanna Santarelli” che vedrà, come madrina d’eccezione, Maria Grazia Cucinotta. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Petritoli, dove viveva Santarelli, ma riguarderà tutti e 40 i Comuni della provincia.

L’incontro



L’ha ricordato la consigliera provinciale e membro della Cpo provinciale fermana, Luciana Mariani. «Proprio Petritoli – ha ricordato Mariani – è stato il primo Comune visitato dal nostro progetto “Sulla strada del rispetto”. E oggi (ieri per chi legge, ndr), presentando questo evento che premierà le donne di tutta la provincia, vorrei ricordare che Santarelli era una donna straordinaria». E la madrina si è detta contenta di esserci. «Tengono molto a questo premio – ha sottolineato Cucinotta intervenendo tramite telefonata –: so che la signora Rosanna Santarelli era un’imprenditrice, mamma, sono fiera di esserci». Il progetto è nato in collaborazione tra l’associazione La Decima, presieduta da Paola Pieragostini, e dal figlio di Rosanna Santarelli, Marco Vesprini.

«Il premio – ha spiegato Pieragostini - vede la collaborazione di diverse realtà». Su tutte si ricordano la Camera di Commercio e la Cna. «Il premio – ha aggiunto la presidente di La Decima – valorizza le realtà femminili che Santarelli ha incarnato come imprenditrice e con la tenacia di madre, moglie e nonna». Così il 26 giugno sono partite le richieste ai 40 Comuni di indicare uno o due nomi di donne che si sono distinte da un lato in campo economico (Santarelli gestiva un tomaificio) dall’altro nel sociale o culturale, con le relative motivazioni, e poi saranno esaminate da una commissione, formata da rappresentanti degli enti patrocinanti, e da due membri della famiglia. «Esclusi i membri della famiglia – ha detto Vesprini – con papà abbiamo scelto Fabrizia Fulvi, ex dipendente Tod’s, e Rita Ceroni, amica di mamma. Dopo la morte di mamma, mi sono accollato tutte le responsabilità, il periodo è stato delicato, ma ora inizia a essere dura davvero. Ringrazio le sue amiche che oggi, rinunciando al lavoro, sono qui».



La data

Anche la data scelta per l’evento non è casuale: il 4 settembre era il compleanno di Rosanna Santarelli, e il 4 settembre è il compleanno della cognata, di uno dei vicini della famiglia, e del sindaco Luca Pezzani. «Rosanna – ha ricordato Pezzani – era una nostra concittadina, eravamo legati alla famiglia. Una donna che si è contraddistinta nella vita. Rosanna era un vero vulcano».

Doveva essere alla presentazione, ma è intervenuta da Roma per impegni istituzionali: la presidente della Cpo regionale Maria Lina Vitturini ha detto di sostenere l’evento «perché riconosce il giusto ruolo delle donne». «Sosteniamo – ha detto il presidente della Provincia Michele Ortenzi – un progetto che riconosce i meriti di molte, non solo di una». «In questo premio – il commento del direttore Cna Fermo Andrea Caranfa – ci sono tutti quelli che hanno trascorso un pezzo di vita con lei».