Don Mario Lusek picchiato: nelle videocamere le tracce dell'aggressore

FERMO - È caccia all’aggressore che nella mattinata di venerdì scorso ha picchiato con violenza don Mario Lusek. Le indagini sono in mano agli agenti di Polizia della Questura di Fermo che venerdì mattina sono intervenuti in canonica in seguito alla chiamata ricevuta da alcuni familiari del sacerdote.

LEGGI ANCHE:

L'auto si schianta contro i contatori e provoca una fuga di gas. Nessuno a bordo, il proprietario: «Me l'hanno rubata»

Scossa di magnitudo 3.1 e poi altre di assestamento: il cratere trema quattro anni dopo il grande terremoto

Gli inquirenti hanno a disposizione anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, fatte installare dal Comune di Porto San Giorgio per ragioni di pubblica sicurezza e presenti anche lungo la strada fermana. L’amministrazione comunale sangiorgese, che le ha collocate con finanziamenti governativi e propri, ha fornito infatti il materiale alle forze dell’ordine, già nella giornata di venerdì scorso. Saranno utili a capire la dinamica dell’accaduto? Potranno aiutare a risalire al responsabile dell’atto violento compiuto ai danni del parroco di San Giorgio a Porto San Giorgio?



I social

Risposte che potranno dare gli inquirenti che stanno indagando sull’accaduto. Nel frattempo il fatto continua a far parlare la città e i social. Don Mario è molto apprezzato da chi lo conosce, siano essi i fedeli della sua parrocchia o altri che lo incontrano quotidianamente. Don Mario è pronto a tornare quanto prima alla normalità del servizio sacerdotale. Molte sono le manifestazioni di affetto e solidarietà che gli stanno ancora arrivando da più parti, tanti quelli che si interrogano sul perché sia accaduto e sperano che il responsabile sia assicurato alla giustizia. Sono semplici cittadini e rappresentanti politici e delle istituzioni. Ultima in ordine di tempo la solidarietà che il gruppo di Forza Italia esprime a don Mario Lusek, per bocca di Jessica Marcozzi.

La nota

«Abbiamo appreso la notizia dell’aggressione – scrive in una nota -. Un’aggressione intollerabile nei confronti di un uomo, un sacerdote la cui statura morale e umana è nota a tutti, da sempre. Un sacerdote vicino alla gente, che mai fa mancare una parola di conforto a chi è in difficoltà. Augurando a don Mario Lusek una pronta guarigione, speriamo che le forze dell’ordine riescano quanto prima a individuare il responsabile dell’aggressione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA