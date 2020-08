L'auto si schianta contro i contatori e provoca una fuga di gas. Nessuno a bordo, il proprietario: «Me l'hanno rubata»

MONDOLFO – Un altro incidente ieri sera sulla Sp424 in direzione mare poco prima del bivio per la Cesanense. Ed è giallo sulle sorti del conducente. Poco dopo le 22 i residenti che abitano in una palazzina condominiale di via Valcesano si sono affacciati sentendo improvvisamente il rumore forte di una frenata e poco dopo lo schianto contro la colonnina in cemento in cui si trovano i contatori di acqua e gas

L’auto ha divelto un segnale stradale e provocato pericolose fuoriuscite di gas e acqua sulla strada. Appena i residenti sono scesi a constatare i danni, chiamando subito i vigili del fuoco del conducente però non c’era traccia. È stato rintracciato il proprietario dell’autoveicolo, un uomo di 40 anni residente a Monte Porzio che una volta giunto sul luogo dello schianto ha riferito ai militari una versione dei fatti che dovrà essere accertata. «Al volante non potevo essere io, l’auto mi era era stata appena rubata».

