Fermo, poliziotto fuori servizio salva un anziano colto da malore in casa

FERMO - Cade in casa e non riesce a rialzarsi: salvato dal provvidenziale intervento di un poliziotto fuori servizio che prima si arrampica su una finestra, poi chiama i soccosi ma riesce a entrare nell'abitazione e prestare le prime cure all'anziano in attesa dei sanitari.

Poliziotto fuori servizio salva un anziano colto da malore in casa

È il fortunato epilogo di una vicenda accaduta a Fermo nei giorni scorsi poco dopo le 5 del mattino: il poliziotto in servizio all'Ufficio volanti della Questura di Fermo, terminato il suo turno stava facendo rientro a casa quando nelle vicinanze della sua abitazione ha sentito una persona chiedere insistentemente aiuto da un appartamento. Prima ha suonato il campanello per verificare la situazione, poi ha deciso di arrampicarsi su una finestra, da cui ha notato un anziano riverso a terra. Non riuscendo a entrare per via delle sbarre, l'agente ha deciso di allertare la Sala Operativa della Questura per richiedere un immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario.

In attesa dei soccorsi il poliziotto ha continuato a cercare e nella cassetta portalettere ha trovato un paio di chiavi dell'abitazione dello sfortunato anziano: è entrato e gli ha prestato le prime cure fino a quando non è arrivato il personale del 118, che dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale di Fermo.