Vince un uovo di 10 kg, bambino lo regala ai coetanei ricoverati in Pedriatria a Macerata

MACERATA - Un uovo gigante per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Macerata: l'ha donato un bambino di Passo Treia, dopo averlo vinto a un concorso. Un grande gesto di vicinanza a tutti i suoi coetanei che in questa giornata sono costretti a restare ricoverati in ospedale: l'uovo di 10 chili è stato consegnato questa mattina in reparto con una foto per immortalare il dono e il bambino che l'ha portato, accompagnato dai suoi genitori.

