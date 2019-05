Soldi aziendali in alcol e gioco d'azzardo, poi botte alla compagna-titolare

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Sperpera 26.000 euro di soldi aziendali nell’acquisto di alcolici. Altri li brucia nel gioco d’azzardo, poi aggredisce la compagna per ottenere più denaro.È una vicenda particolarmente delicata quella finita ieri all’attenzione del gup Claudio Bonifazi e del pm Rosanna Buccini. I fatti contestati a un morrovallese di 38 anni risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2015. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione, cessione di droga e violenza sessuale. Secondo la ricostruzione accusatoria il giovane era stato assunto nell’azienda intestata alla donna e poco dopo tra i due sarebbe nata una relazione sentimentale. Avrebbero così deciso di convivere ma, dopo un po’ di tempo, per la donna sarebbe iniziato l’incubo. Secondo l’accusa il 38enne avrebbe prelevato più volte i soldi dall’azienda per giocare d’azzardo, quando la compagna lo aveva accusato dell’ammanco lui avrebbe reagito mettendole le mani al collo.