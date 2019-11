Macerata, si lascia cadere dal ponte del cimitero: inutili i soccorsi, muore un uomo di 39 anni

MACERATA - Tragedia questa mattina a Macerata, dove un uomo di 39 anni è morto dopo essersi lasciato cadere del ponte del cimitero.

Ponte di Arcevia, donna di 51 anni si lancia nel vuoto e muore sul colpo

Stacca i macchinari, scappa dall'ospedale in mutande e si impicca con i cavi

L'allarme era partito dai passanti, numerosi in zona per la festività del 2 Novembre, che avevano visto l'uomo aggirarsi sul ponte. Ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi l'uomo si era già lasciato cadere. Immediato l'intervento del 118 con l'attivazione anche dell'eliambulanza, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani: roppo gravi le conseguenze della caduta. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, chiamati a chiarire i contorni della vicenda. Non ci sono molti dubbi, però, che si sia trattato di un gesto volontario, un suicidio.

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA