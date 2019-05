Una sì e una no: sfondati â€‹con blocchi di cemento i parabrezza di sette auto

di Benedetta Lombo

MACERATA - Un’auto sì e un’auto no, una sì e una no. Sette persone che la sera del primo maggio hanno parcheggiato l’auto in via Martiri della Libertà e all’inizio di viale Indipendenza si sono trovate il parabrezza sfondato da blocchi di cemento. Un danno che per ciascun proprietario oscilla tra i 500 e i mille euro, senza contare chi ha avuto danneggiamenti anche alla carrozzeria. «In 42 anni che sono qui non ho mai visto una cosa del genere. C’è bisogno di telecamere», sono state le parole di Maurizio, titolare dell’omonimo bar pasticceria che si trova proprio a metà della via. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile.