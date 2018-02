Fiamme nello stabilimento: titolare all'ospedale intossicato e ustionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Paura ieri mattina in via Primo maggio, nella frazione diPiediripa di Macerata. Un incendio è divampato negli uffici di un deposito di latticini ed affini, "Scaldasole". C'è stato anche un ferito. Il titolare dell'attività, di 78 anni che risiede a Macerata, è rimasto intossicato dal fumo ed ha riportato alcune ustioni al viso ed al capo. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata. L'anziano, comunque, non è in pericolo di vita. Erano le 11.15 di ieri quando è divampato il rogo. Le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito negli uffici del deposito all'interno del quale vi è anche una cella frigorifera dove vengono mantenuti latticini ed altro. Il titolare, che ieri mattina era nel deposito, improvvisamente si è accorto del fumo così è corso negli uffici per tentare di spegnere le fiamme, ma senza esito. Non ci è riuscito. Nel frattempo alcuni passanti in via Primo maggio nel notare il fumo uscire dalle finestre dello stabile hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco della caserma di Macerata. Nel giro di alcuni minuti sul posto sono arrivati i pompieri che hanno subito parlato con il settantottenne che in quel momento era fuori dallo stabile. A quel punto una delle diverse persone accorse sul posto per i soccorsi ha chiamato con il telefonino gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul luogo dell'incendio è giunta un'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasporto del titolare dell'attività in ospedale. L'uomo ha riportato intossicazione da fumo ed ustioni e fortunatamente le sue condizioni non sono gravissime.