Malore improvviso in trattoria, muore Luisa: con Otello era l'anima di "Sardella". Disdette le prenotazioni per Pasquetta

ANCONA - Avevano pranzato tutti insieme per festeggiare la Pasqua, prima di mettersi al lavoro in cucina e tra i tavoli per servire la numerosa clientela che aveva deciso di trascorrere la domenica pasquale alla Trattoria Sardella. Otello Carloni, con i figli Carlo e Andrea, assieme alla moglie Luigia (chiamata da tutti Luisa) Galeazzi e la numerosa famiglia, tutti riuniti nella saletta bar della storica locanda sul monte Conero.

Alle 14.30 il dramma: la signora Luisa all'improvviso accusa un malore, 88 anni a novembre, non riesce a respirare e si accascia mentre i familiari chiamano i soccorsi e il marito Otello che le sta accanto, disperato. In sala c'era anche un medico che ha protratto le manovre rianimatorie fino all'arrivo dei sanitari: ma nonostante l'utilizzo del defibrillatore per Luisa non c'è stato nulla da fare.

In un attimo nella Trattoria Sardella è calato il gelo, mentre la famiglia Carloni ha cercato di completare il servizio, tra lo sconforto e la commozione generale. La signora Luisa era l'anima della locanda, fondata negli anni Venti dal nonno del marito Otello: insieme hanno avuto due figli, Carlo e Andrea a cui adesso è affidato il compito di consolare il papà, anche lui del 1935, profondamente colpito dalla scomparsa improvvisa e insapettata della amata moglie.

I funerali veranno fissati nelle prossime ore, mentre domani la trattoria sarà chiusa per lutto. La famiglia Carloni sta contattando tutti i clienti che avevano prenotato il pranzo di Pasquetta per avvisarli di quanto accaduto.