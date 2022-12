FERMO - Si fermano da stamattina alle 6 e per tutte le festività natalizie i cantieri in A14 sul tratto sud delle Marche, come in quello abruzzese. I lavori riprenderanno dopo l’Epifania. Una scelta necessaria, considerando l’incremento di traffico per i tanti che durante le feste si sposteranno per le vacanze o per rientrare a casa. Un’interruzione salutata con sollievo da automobilisti, pendolari ed amministratori locali dei Comuni su cui insiste il tracciato autostradale. Per qualche settimana il transito dovrebbe essere più regolare, senza congestionare il traffico sulla Statale ed i centri abitati.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA I finti corrieri si fanno consegnare 25mila euro di statue da una ditta dell'Anconetano: presi sull'autostrada L'INCIDENTE Ancona, va a sbattere ribaltandosi con la sua auto: paura per una donna in pieno centro storico



Le conseguenze



«La sosta è sicuramente un toccasana – commenta il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini – conosciamo tutti la disastrosa situazione che tanti pendolari vivono quotidianamente nel sud delle Marche e con i milioni di veicoli in movimento nei prossimi giorni era fondamentale garantire una circolazione più snella». Dello stesso avviso il primo cittadino di Fermo, Paolo Calcinaro: «Fa piacere si sia preso un provvedimento di buon senso, una scelta positiva anche per il turismo locale che durante le feste vedrà arrivare numerosi visitatori. Detto questo, credo sia ora di andare avanti una volta per tutte con la terza corsia, perché è anacronistico ci sia ancora chi si pone in evidenza, pensando che ci siano altre soluzioni fattibili rispetto all’unica realmente fattibile per risolvere gli annosi problemi che tutti conosciamo». Inevitabile, insomma, quando si parla di cantieri autostradali, tornare alla grande incompiuta: la terza corsia. Da un paio di mesi non si registrano sostanziali novità nel tavolo tra Stato e Regione per la realizzazione dell’opera ed il sindaco del capoluogo di provincia auspica un cambio di passo.



Gli enti



«La Regione deve procedere come si è impegnata a fare, portando ai tavoli nazionali la terza corsia – commenta Calcinaro –. Basta con i tentennamenti, altrimenti il nostro territorio rimarrà sempre la Cenerentola che ama dibattere all’infinito, ma non vede opere effettive per un miglioramento delle infrastrutture. È giusto che su ogni territorio si veda concretamente come intervenire e che ci sia concertazione per individuare il lavoro migliore, ma dobbiamo fare un passo avanti. Peraltro, se si ottenesse finalmente la terza corsia, i prossimi anni di lavori per l’ammodernamento dell’esistente potrebbero essere sospesi, una sorta di moratoria perché si interverrebbe direttamente quando si farà l’ampliamento dell’A14». Anche il sangiorgese Vesprini è disponibile, pur restando più possibilista, rispetto al collega fermano, sull’ipotesi arretramento.



L’incontro



«Sul tema terza corsia non ho più novità dall’ultima riunione effettuata organizzata dai sindaci della Valdaso alcuni mesi fa. Da parte nostra la posizione non è cambiata. Nessuno ha intenzione di fare le barricate, chiediamo semplicemente di conoscere il progetto. Mi sembra che ormai sia condivisa da tutti l’intenzione di andare avanti con l’ampliamento dell’attuale sede autostradale fino a San Benedetto. Personalmente, se c’è la possibilità di andare avanti concretamente, l’ipotesi di un arretramento verso la vallata non mi trova contrario, anche in considerazione del futuro ospedale. Un’ipotesi che andrebbe collegata ad un potenziamento delle strade Valtenna, Valdete e Valdaso».