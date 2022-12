I finti corrieri si fanno consegnare 25mila euro di statue da una ditta dell'Anconetano: presi sull'autostrada

ANCONA - Si fingono corriere e si fanno consegnare, da una ditta dell'Anconetano, 25mila euro di statue, ma vengono presi dalla Polizia in autostrada.

Sculture rubate sono state scoperte e recuperate dalla polizia stradale di Cassino (Frosinone) che ha fermato un autocarro sull'autostrada A1 con due persone a bordo. Nel vano gli agenti hanno notato una cassa di legno con all'interno 26 scatole rosse con sculture di vario genere e dimensioni. Dalle indagini è emerso che, in provincia di Ancona, falsi corrieri avevano preso e portato via quella merce da una ditta. I due sono stati denunciati in stato di libertà per truffa. Le sculture, per un valore sul mercato di oltre 25.000 euro, verranno restituite al proprietario.