Ancona, va a sbattere ribaltandosi con la sua auto: paura per una donna in pieno centro storico

ANCONA- Attimi di paura intorno alle 12.30 di oggi (16 dicembre) ad Ancona dalle parti di via Santa Margherita, in pieno centro, dove un'automobile in seguito ad un impatto ha perso il controllo ribaltandosi.

La grande paura

Sono seguiti attimi di paura per la conducente all'interno che, fortunatamente, è rimasta illesa. Prima dell'arrivo del 118 sono stati i passanti a prestare i primi soccorsi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e il carro attrezzi