Incidente in autostrada A14, morto anche il secondo camionista: era di Castelfidardo. Era stato ricoverato d'urgenza a San Benedetto.

SAN BENEDETTO Incidente sull'A14: a distanza di poche ore è morto anche l'altro camionista coinvolto nello schianto avvenuto ieri pomeriggio nel tratto autostradale sambenedettese, all'altezza dei cantieri. L'uomo, 51 anni, di Castelfidardo è deceduto all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Nella notte i medici avevano tentato tutto il possibile per salvarlo. Fatali le ferite al bacino riportate dopo il violento impatto con l'altro camion.

L'impatto tra i due camion

L'incidente era avvenuto all'interno della galleria autostradale Montesecco ed erano stati convolti due camion, causando in breve tempo una fila interminabile arrivato fino a 6 Km in entrambe le direzioni, con il traffico dirottato sulla viabilità cittadina. L'autoarticolato guidato dall'autista di Castelfidardo era stato tamponato dal mezzo pesante della lavanderia Orsini di Porto d'Ascoli condotto da Sergio Mazzagufo, 61 anni, di Monteprandone. Mazzagufo era morto poco dopo il terribile impatto, mentre l'altro autista era stato trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Una volta preso in consegna dai medici dell'ospedale le sue condizioni si sono aggravate. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano e questa mattina la notizia della sua morte.