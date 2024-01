FERMO Impianti per l’aggregazione, lo sport, l’attività fisica. Sulla costa a nord e a sud della città capoluogo ne stanno sorgendo di nuovi, come quello in corso di realizzazione a San Tommaso: in questi giorni le ditte stanno proseguendo i lavori sulla struttura della palestra, in particolare stanno predisponendo il necessario sulle parti perimetrali per procedere con il montaggio delle pareti. La palestra sta per sorgere sul lato est dell’area, antistante il lungomare ed in adiacenza sarà realizzata una parete per l’arrampicata sportiva (boulder).

Il progetto

Sarà una palestra idonea all’esercizio di arti marziali, ma il progetto prevede che gli spazi dell’impianto possano essere polivalenti e polifunzionali, in modo da poterli utilizzare anche per altre attività sportive, come, ad esempio, la ginnastica dolce per gli anziani. Di fronte è stata già realizzata l’area fitness attrezzata. Il tutto prospiciente il lungomare già riqualificato dall’Amministrazione Comunale e servito anche da un nuovo ampio parcheggio, aperto già dallo scorso anno. Anche a sud della città, a Marina Palmense, cantiere aperto per la costruzione della nuova palestra. Dopo le fondazioni già realizzate, in questi giorni arriverà la struttura prefabbricata che doterà così il quartiere di un nuovo impianto sportivo, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket, di 90 posti, che sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi. Per la realizzazione di questo impianto è stato riconosciuto al Comune di Fermo da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il finanziamento di 1.700.000 euro, dopo la manifestazione di interesse che l’Ente Comunale aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr su “Sport e inclusione sociale”. Senza contare che potrà avere anche finalità sportive, oltre a quelle sociali e aggregative, il nuovo centro polifunzionale in corso di realizzazione a Casabianca, una struttura che sta sorgendo nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente, un impianto che viene realizzato con materiali innovativi. «Dopo aver realizzato in questi anni la palestra di Molini ed il Centro polifunzionale a Ponte Ete, recentemente inaugurato e che potrà essere utilizzato anche per l’attività motoria, anche questi lavori e progetti che proseguono fanno parte di un disegno di vicinanza preciso dell’Amministrazione Comunale – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro - con cui i quartieri più distanti dal centro potranno avere punti di aggregazione anche per attività sportive e motorie, un segno di attenzione e di vicinanza dell’Amministrazione alle attività aggregative, non solo sportive, di tutta la città».